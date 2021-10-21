Рекордсмена світу зупинили на порозі чергового рекорду

Надихнувшись завоюванням 16-го браслету WSOP, Філ Хельмут практично одразу поновив своє досягнення. Легендарному американцю забракло одного кроку до титулу в турнірі за 10 тисяч доларів.

Турніри Dealer's Choice задовольняють будь-який смак гостей Лас-Вегаса, адже поєднує в собі аж 20 різновидів гри.

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Опційна дисципліна, утім, "припала до кишені" лише 93 гравцям. Нічого дивного, бай-ін в турнір прирівняли до Main Event за 10 тисяч доларів. Відтак, не дивно, що серед учасників турніру виявилось чимало світових зірок, які можуть собі дозволити такі інвестиції.

Чого лише вартий список учасників фінального столу, куди пробились і Філ Хельмут, і Даніель Негреану, і Майк Матусов. У цій компанії найбільше шансів експерти віддавали Хельмуту, все таки, Poker Brat набрав неймовірного темпу на цьогорічному WSOP і нещодавно завоював свій 16-й титул Світової серії покеру.



Адам Фрідман святкує перемогу / фото PokerNews

Хельмут переконливо прямував до 17-го трофею, але спіткнувся на останньому бар’єрі. Адама Фрідмана не просто так називають одним із королів цього різновиду гри. Завдяки успішному виступу на цьогорічній WSOP, американець виграв вже третій браслет у турнірі Dealer's Choice, а загалом 4-й в кар’єрі.

Фрідман отримав 248,3 тисяч доларів призових, Хельмут – 153,5К. Попри локальну невдачу, Філ справедливо претендує на звання найкращого гравця цьогорічної WSOP. За 3 тижні фестивалю Хельмут побував за 5 фінальними столами, а один із турнірів завершився для нього тріумфом.