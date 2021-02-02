В ведущем украинском руме PokerMatch продолжают стремительно расти джекпоты. 1 февраля их общая сумма перевалила за впечатляющие 9 миллионов гривен, на которые может претендовать, буквально, каждый игрок!

Наибольший бэд-бит-джекпот, конечно, в самой популярной покерной дисциплине – Безлимитном Холдеме, где он достиг более 4 миллионов гривен. Уже более 2 миллионов гривен могут выиграть, сорвав джекпот, поклонники Омахи. Наконец, в Windfall турнирах джекпот составляет уже более 3 миллионов гривен!

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При этом правила розыгрыша бэд-бит-джекпотов максимально просты. Вам нужно играть кэш за джекпот-столами на лимитах от 0.05/0.10 гривен и проиграть раздачу с комбинацией от каре валетов (для Холдема) и от каре тузов (для Омахи).

35% от суммы получит тот, кто проиграл раздачу, 20% заберет победитель раздачи, и по 10% получат игроки, которые как раз находились за этим столом, а также по другими кэш-столами этого лимита и соответствующей дисциплины.

Подробные правила распределения бэд-бит-джекпота в Холдеме и в Омахе читайте на официальном сайте PokerMatch.

Касательно Windfall-джекпотов, то они могут выпасть в быстрых турнирах с бай-инами от 5 до 1 000 гривен.