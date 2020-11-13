На PokerMatch состоится крутая акция, где каждый игрок сможет встретиться за столом с самым успешным покеристом Украины.

Амбассадор крупнейшего украинского покер-рума снова бросает вызов каждому из вас! Вскоре вы сможете сыграть с Евгением Качаловым за специальными бустовыми столами Katchalov Special Holdem и Katchalov Special Omaha на лимитах 25/50 гривен.

Звездный покерист проведет три игровые сессии, одна из которых пройдет в прямом эфире вместе с прекрасной Аленой "Alohahaloha" Мироненко!

Поэтому ищите Качалова за именными столами 14 и 21 ноября с 19:00 до 22:00 по Киеву, а 16 ноября с 20:00 до 23:00 посещайте официальный Twitch канал PokerMatch. Совместите бой против Качалова с яркими шутками Alohahaloha! Отличное настроение гарантировано!

И это, конечно же, еще не все приятные новости! 14 ноября в 00:00 по Киеву стартует акция "Рейк-гонка Качалова" с призовым фондом 150 000 гривен!

По итогам гонки 15 лучших игроков попадут в призы, а победитель получит 33 000 гривен на счет. Для этого нужно только играть за буст-столами Холдема и Омахи на лимитах от 25/50 гривен, набирать зачетные баллы и готовить банкролл к пополнению!

Обратите внимание, что за именными столами Katchalov Special количество очков будет умножаться на 2! Дополнительный стимул к сражению, не так ли?

Подробные условия акции можно найти на сайте PokerMatch.

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