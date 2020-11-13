На PokerMatch відбудеться крута акція, де кожен гравець зможе зустрітися за столами з найуспішнішим покеристом України.

Амбасадор найбільшого українського покер-руму знову кидає виклик кожному з вас! Незабаром ви зможете зіграти з Євгеном Качаловим за спеціальними бустовими столами Katchalov Special Holdem і Katchalov Special Omaha на лімітах 25/50 гривень.

Зірковий покерист проведе три ігрові сесії, одна з яких пройде у прямому ефірі разом із прекрасною Альоною "Alohahaloha" Мироненко!

Отож шукайте Качалова за іменними столами 14 і 21 листопада з 19:00 до 22:00 по Києву, а 16 листопада з 20:00 до 23:00 відвідуйте офіційний Twitch-канал PokerMatch. Поєднайте бій проти Качалова з яскравими жартами Alohahaloha! Чудовий настрій гарантовано!

І це, звичайно ж, іще не всі приємні новини! 14 листопада в 00:00 за Києвом стартує акція "Рейк-гонка Качалова" з призовим фондом 150 000 гривень!

За підсумком гонки 15 найкращих гравців потраплять у призи, а переможець отримає 33 000 гривень на рахунок. Для цього потрібно лише грати за буст-столами Холдему й Омахи на лімітах від 25/50 гривень, набирати залікові бали і готувати банкрол до поповнення!

Зверніть увагу, що за іменними столами Katchalov Special кількість очок буде множитися на 2! Додатковий стимул до бою, чи не так?

Детальні умови акції шукайте на сайті PokerMatch.

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