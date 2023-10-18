Алекс Фицжеральд – профессиональный игрок, специализирующийся как на онлайн МТТ (многостоловая турнирная игра), так и на живом турнирном покере. В послужном списке американца – титулы WCOOP и SCOOP за виртуальными столами, а также шестизнаковый выигрыш в офлайн-турнире. В 2009 году в Главном событии EPT Sanremo Фицжеральд финишировал седьмым и получил 223 948 долларов призовых. Как успешно катать в турнирный покер Алекс знает не понаслышке.

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Один из залогов долгой турнирной жизни в MTT – рабочий стек на поздней стадии турнира. Вот несколько советов от Алекса Фицжеральда, как накопить конкурентное количество фишек и претендовать на хорошие призовые.



Алекс Фицжеральд / Фото PokerGO

В турнирах с большим количеством игроков, а соответственно недорогим бай-ином, на ранних стадиях вам будут противостоять немало рекреационных игроков. Речь, прежде всего, о начинающих, которые воспринимают игру скорее как развлечение, поэтому принимают авантюрные решения. Ваша задача забрать как можно больше фишек у таких оппов. Для реализации плана следует воспользоваться несколькими приемами.

Атака на слабые открывания

На ранней стадии турнира за вашим столом найдется соперник или соперники, которые рейзят широкий диапазон рук и хотят увидеть флоп. Это могут быть сьютовые карты, разномастные коннекторы, бродвеи. Убедившись на шоудауне, с каким диапазоном такой оппонент открывается, вы в дальнейшей игре обязаны его часто 3-бетить, прежде всего в позиции.

Если на флопе выпадают две карты от девятки и выше, это, как правило, диапазон вашего соперника. Если есть только одна карта девять или выше, продолжайте агрессию. Если же одна старшая карта – это туз, очевидно, рейзер попал в старшую пару. Можно выбрать для конт-бета и небольшую ставку, если доска выглядит достаточно "дровянной". Если вы во что-то попали на флопе – топ-пара, вторая пара или перспективные "дрова", делайте прицел на три барреля велью.

Атака на лимперов

На ранней стадии турнира многие соперники лимпируют свои руки. Другими словами, поддерживают предварительную ставку "плоским" коллом с более-менее приличной рукой. Ваша задача – отобрать как можно больше фишек у таких игроков, находясь в позиции. Для этого вам достаточно иметь одномассного туза, или бродвейные карты.

Ставку в лимпера нужно выбрать немалую, чтобы не допустить участия в банке большого количества игроков. Вам не помешает изолировать только конкретного лимпера, который даже солидный рейз не оценит как серьезную угрозу для собственного стека. Поставьте себя на его место, вспомнив, когда только начинали играть в покер. Многие стартовые руки вам казались привлекательными и очень хотелось увидеть с ними флоп, даже если это стоило вам львиной доли стека.

Запустив лимпера на флоп, вы создадите крупный банк в позиции против более низкого диапазона и получите возможность существенно нарастить ваш стек. Однако если вас лимп-ререйзят, очевидно, вы попали в ловушку против премиум руки. В такой ситуации можно сдаваться и ждать лучшего случая.



Стратегия игры в МТТ / bitcasino.io

Активная игра в мультивей-потах

Еще одна возможность набить стек – участие в банках с большим количеством игроков. Здесь также не помешает заручиться удобной позицией – кол из катофа или баттона. Если же вам удалось еще и попасть во флоп – две пары и лучше – не спешите давить на тормоза. Да, вы отсеете нескольких соперников большой ставкой, но кто-то из любителей с топ-парой продолжит игру и проплатит и терн, и ривер.

Атака на большой блайнд

Обычно игроку на большом блайнде трудно расстаться даже с посредственной рукой, учитывая, что он по умолчанию уже инвестировал в банк собственные фишки. Если же на префлопе атаки на ВB не было, и он заходит в банк лимпом, это сигнал для активных действий на следующих улицах. Если у вас на флопе вторая пара с хорошим кикером или любая топ-пара, нацеливайтесь на три барреля. Это не обязательно должны быть три больших ставки, дайте сопернику протянуть "дрова" за небольшую цену. Каждый даже небольшой банк – лепта в вашу дальнейшую длительную турнирную жизнь.