Публичные извинения и "штраф" 1,2 миллиона долларов: белорусский покерист проиграл матч

Стефан "Stefan11222" Бураков разгромил Виктора "limitless" Малиновского в принципиальном хедз-ап поединке. Теперь белорусу придется извиняться.

Эта дуэль стартовала еще в феврале. Парни делали немалые паузы между сессиями, поэтому покерное сообщество уже немного забыло о принципиальной зарубе двух известных игроков.

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Ничего слишком драматического болельщики не упустили. Стефан методично и спокойно "раскатывал" соперника. В итоге парни сыграли не 30 тысяч раздач, как планировалось ранее, а до 50 тысяч. Преимущество Буракова было подавляющим – почти 600 тысяч долларов.

Теперь Малиновский должен публично извиниться перед оппонентом за неуважение, назвать себя фишом; и выплатить Стефану под 1,2 миллиона долларов в результате кроссбука (сумму проигрыша парни договорились удвоить).

Интересно, что Стефан "Stefan11222" Бураков после челленджа поддержал Виктора "limitless" Малиновского:

Огромный респект моему сопернику: за все время он не дал даже намека на то, что может сломаться. Это был невероятный опыт. Мне казалось, что я схожу с ума. Больше всего рад тому, что смог преодолеть свои страхи и слабости и показать хороший уровень.