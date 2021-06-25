Публічні вибачення і "штраф" 1,2 мільйона баксів: білоруський покерист програв принциповий матч

Стефан "Stefan11222" Бураков розгромив Віктора "limitless" Маліновського у принциповому хедз-ап поєдинку. Тепер білорусу доведеться вибачатися.

Ця дуель стартувала ще в лютому. Хлопці робили чималі паузи між сесіями, тому покерна спільнота уже трохи забула про принципову зарубу двох відомих гравців.

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Нічого аж надто драматичного вболівальники не проґавили. Стефан методично і спокійно "розкатував" суперника. У підсумку хлопці відіграли не 30 тисяч роздач, як планувалося раніше, а аж 50 тисяч. Перевага Буракова була беззаперечною — майже 600 тисяч доларів.

Тепер Маліновський має привселюдно вибачитися перед опонентом за неповагу, назвати себе фішом; і виплатити Стефану під 1,2 мільйона баксів у результаті кроссбука (суму програшу хлопці домовилися подвоїти).

Цікаво, що Стефан "Stefan11222" Бураков після челенджу підтримав Віктора "limitless" Маліновського:

Величезний респект моєму суперникові: за весь час він не дав навіть натяку на те, що може зламатися. Це був неймовірний досвід. Мені здавалося, що я сходжу з глузду. Найбільше радий тому, що зміг подолати свої страхи та слабкості й показати хороший рівень.