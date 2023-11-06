"Прожорливый Тритон": Джейсон Кун выиграл 10-й титул престижной серии хайроллеров

Американский покерист снова отличился на своей излюбленной серии Triton. Один из лучших МТТ-игроков в истории обновил в Монте-Карло свой же рекорд.

Джейсона Куна вполне можно назвать королем серии Triton Poker. Американец завоевал в этом году уже шестой титул именно на этой серии хайроллеров и десятый в карьере. Ни один из участников Triton Poker и близко не подобрался к этому достижению.

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Джейсон Кун / Фото Triton Poker

Юбилейный триумф Куна пришелся на турнир по Пот-Лимиту Омахе с бай-ином 26 000 долларов. Ивент собрал 50 входов, а благодаря турбированой структуре состоялся за один день. Недолго длился и решающий поединок – в хедз-апе Джейсон Кун справился с оппонентом из Финляндии Элисом Парсиненом. Чемпион получил 365 000 долларов, его визави – 262 000 долларов.