"Ненажерливий Тритон": Джейсон Кун виграв 10-й титул престижної серії хайролерів

Американський покерист знову відзначився на своїй улюбленій серії Triton. Один із найкращих МТТ-гравців в історії оновив в Монте-Карло свій же рекорд.

Джейсона Куна цілком заслужено можна назвати королем серії Triton Poker. Американець здобув цьогоріч уже шостий титул саме на цій серії хайролерів і десятий загалом у кар’єрі. Жоден із учасників Triton Poker і близько не підібрався до цього досягнення.

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Джейсон Кун / Фото Triton Poker

Ювілейний тріумф Куна припав на турнір з Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 26 000 доларів. Івент зібрав 50 входів, а завдяки турбованій структурі відбувся за один день. Недовго тривав і вирішальний двобій – у хедз-апі Джейсон Кун впорався із опонентом з Фінляндії Елісом Парсіненом. Чемпіон отримав 365 000 доларів, його візаві – 262 000 доларів.