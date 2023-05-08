Противостояние разных поколений покера: Майк Матусов обыграл Шона Диба на High Stakes Duel

Новый сезон популярного шоу High Stakes Duel стартовал "разминочным" поединком между легендарным Майком Матусовым и представителем нового поколения покера Шоном Дибом. Результат удивил многих.

Главный поединок на High Stakes Duel совсем скоро проведут Даниэль Негреану и Эрик Перссон. Но сначала в студии PokerGO прошёл так называемый андеркарт – "разминочная" встреча между Шоном Дибом и Майком Матусовым.

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Выбор дуэлянтов стал приятным сюрпризом для покерных фанатов. Матусов и Диб – представители разных поколений. Майк выиграл свой первый браслет WSOP, когда Шону было 13 лет. Но на данный момент уже Диб опережает Матусова по количеству трофеев Мировой серии покера.

В хедз-апе на High Stakes Duel старая школа покера не подвела. Победу одержал Матусов, хотя ему не сдавали монстр-рук. Майк дожал оппонента благодаря планомерному и упорному наращиванию стека в мелких и средних банках. Вознаграждением стали 20 000 долларов.

Хедз-ап Майка Матусова и Шона Диба: смотрите видео

Теперь на High Stakes Duel состоится сразу 2 раунда между Даниэлем Негреану и Эриком Перссоном. Сначала им выложить по 50 000 долларов, а в случае реванша проигравший заплатит 100 000 долларов.