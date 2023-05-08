Протистояння різних покерних поколінь: Майк Матусов обіграв Шона Діба на High Stakes Duel

Новий сезон популярного шоу High Stakes Duel стартував "розминковим" поєдинком між легендарним Майком Матусовим та представником нового покоління покеру Шоном Дібом. Результат здивував багатьох.

Головний поєдинок на High Stakes Duel незабаром проведуть Даніель Негреану та Ерік Перссон. Але спочатку у студії PokerGO пройшов так званий андеркарт – "розминковий" хедз-ап між Шоном Дібом та Майком Матусовим.

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Вибір дуелянтів став приємним сюрпризом для покерних фанатів. Матусов і Діб – представники різних поколінь. Майк виграв свій перший браслет WSOP, коли Шону було 13 років. Але на даний час уже Діб випереджає Матусова за кількістю трофеїв Світової серії покеру.

У хедз-апі на High Stakes Duel стара школа покеру не підвела. Перемогу здобув Матусов, хоч йому не здавали монстр-рук. Майк дотиснув суперника завдяки планомірному та завзятому нарощуванню стека у дрібних та середніх банках. Винагородою стали 20 000 доларів.

Хедз-ап Майка Матусова та Шона Діба: дивіться відео

Тепер на High Stakes Duel відбудеться одразу 2 раунди між Даніелем Негреану та Еріком Перссоном. Спочатку їм треба "викласти" по 50 000 доларів, а у разі реваншу той, хто програв, заплатить 100 000 доларів.