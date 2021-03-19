В интеллектуальной игре существует множество советов, которые помогут достичь успеха, или избежать серьезных финансовых потерь. Впрочем, успешные игроки, которые за годы карьеры успели порядочно набить карманы, зачастую отклоняются от главных покерных канонов, пропагандируя сомнительные решения.

Регуляр Лэндон Тайс пытается уберечь начинающих регуляров от катастрофических последствий. На своей странице в Twitter покерист собрал худшие советы от игроков и предостерегает коллег не повторять этих ошибок.

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Так, чемпион мира 2003 года Крис Манимейкер советует заходить на флоп буквально с каждой рукой. Мол, любая карта способна "зацепиться за доску", что позволит чаще выигрывать банки. Сомнительная стратегия, учитывая главный покерный канон регуляра – дистанцию. В продолжение темы – совет от Джона Дейгнана, который рекомендует разыгрывать слабые руки, если не удается побеждать с сильными.



Плохие покерные советы. Фото: brainblogger.com

В этот диапазон играючи попадает 10-5, которую сбрасывает в пас Брайан Дойчмайстер. Покерист считает этот "мусор" хорошей рукой, ведь практически в каждом стрите присутствует как одна, так и другая карты. Очевидно, что это изысканный троллинг, однако есть персонажи, которые всерьез придерживаются такой стратегии. К этой категории относятся и те, кто жалеет, что избавились от никудышней руки на префлопе, а она оказалась перспективной. Нет ничего хуже, чем слепая вера в силу каждой лучшей карты.

Хит-парад абсурдных покерных советов продолжает Кина Инглэнд, которая на основе собственных исследований выяснила, что пиковый флеш закрывается чаще, чем любой другой. Уникальным опытом поделился и известный стример Кевин Мартин, который "рекомендует" взять на вооружение теорию "горячих карт", которые выпадают на доске чаще других.



Плохие покерные советы. Фото: brainblogger.com

Как бы весело не было в обсуждении Лэндона Тайса, не стоит забывать, что покер – это интеллектуальная игра, основанная на принципах точной науки – математики. Добавить сюда дисциплину, опыт и режим – вот вам и наиболее практичный рецепт успешной покерной карьеры.