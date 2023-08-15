Гален Холл – успешный покерист, выигравший в живых турнирах более 6 800 000 долларов призовых. Ещё в начале карьеры он стал обладателем титула PCA, получив в хайроллерском ивенте 2 300 000 долларов. Эта победа придала ему уверенности в дальнейшем. Впоследствии американец выигрывал самые престижные трофеи WSOP и EPT.

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Теперь Гален Холл неожиданно появился на чемпионате мира по нардам в Монте-Карло. Он готовился на протяжении нескольких месяцев. Вместе с женой они планировали совместную поездку во Францию, где проходил престижный турнир по нардам. Гален решил поучаствовать и шокировал своим результатом.

Мне нравится, когда нужно обучаться с нуля. Важно было понять базовую концепцию игры, её принципы. Я подумал, что это будет весело. Я играл в нарды каждый день после работы в течение 3 месяцев, – рассказал Гален Холл.

В турнире Monte Сarlo Open было 128 участников. Гален Холл сенсационно прошёл в полуфинал, где встретился с одним из сильнейших игроков в нарды японцем Казуки Йокота. Комментаторы трансляции восхищались игрой Холла. Они до последнего не верили, что наблюдают за игрой покериста.

В игре Галена Холла была одна особенность. Он двигал фигуры двумя руками, как будто фишки за покерным столом. К сожалению, в полуфинале японец остановил мощное выступление звездного покериста. В решающий момент сказался недостаток опыта.

Гален Холл играет против Казуки Йокота: смотрите видео