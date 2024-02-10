Уничтожила футболистов и бизнесменов: бывшая стриптизерша выиграла турнир звезд

Актриса, модель и экс-стриптизерша с говорящим именем Принцесса Лав стала чемпионкой покерного турнира CPT Invitational II. Участие в соревнованиях принимали селебрити из разных сфер.

Организовала турнир в Лас-Вегасе платформа PokerGo и в целом участие приняли 73 звезды кино, спорта, музыки, популярные блогеры и инфлюенсеры.

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Призовой фонд события составил 50 тысяч долларов, а сами соревнования проходили в классическом формате Безлимитного Холдема. Весь турнир длился чуть более шести часов. К слову, одним из ведущих этого действа был легендарный Фил Хельмут – обладатель рекордных 17 браслетов WSOP.

В конце концов, в призовую зону попали 10 игроков, а в хедз-апе Принцесса Лав сошлась со звездой американского футбола Китом Смитом. В решающей раздаче футболист пошел ол-ин с Q-7, Принцесса ответила со своими К-4, которые устояли на всех улицах. За первое место девушка получила 20 тысяч долларов призовых и бутылку элитного коньяка Louis XIII с индивидуальной гравировкой.



Итоговая таблица CPT Invitational II

Фил Хельмут снова "наехал" на соперников

Звездный Фил Хельмут дал скандальное интервью, где "проехался" по другим звездным покеристам. В частности, досталось Даниэлю Негреану, Дагу Полку и Шону Дибу.