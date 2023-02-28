В Париже завершился этап Европейского покерного тура, где особое внимание уделялось Главному событию. Мейн Ивент с бай-ином 5 300 евро собрал 1 606 входов, а призовой фонд турнира составил 7 808 800 евро.

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Румынский профессиональный игрок и тренер Разван Белия впервые в своей карьере выиграл титул EPT. Он перешел в Day 4 чиплидером и не расставался с этим статусом до самой финальной раздачи. Победа принесла 34-летнему покеристу 1 170 000 евро.

Я мечтал об этом моменте с тех пор, как начал играть в покер. Я смотрел трансляции EPT и верил, что тоже смогу победить. И у меня получилось. Я просто шёл к своей мечте и много учился. Это лучший день в моей жизни, наверное, после свадьбы, – сказал после победы Разван Белия.

Именно жена поздравила счастливого супруга первой. Кубок EPT стал первым не только для Развана, но и для Румынии. До этого момента ни одному румынскому игроку не удавалось выиграть трофей Европейского покерного тура.

Разван Белия с женой / Фото PokerNews

Отметим, что лучший результат среди украинских игроков на EPT Main Event показал Ростислав Сабищенко, а единственный титул для Украины на парижском этапе завоевал Илья Коробкин.