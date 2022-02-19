Премия Global Poker Awards: Али Имсирович забирает 3 статуэтки "покерного Оскара"

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения главной покерной премии Global Poker Awards. Награды присуждались представителям индустрии в различных категориях, включая игроков, стримеров и журналистов.

Имена некоторых победителей были известны еще в начале года, потому что определялись по результатам Global Poker Index – общему рейтингу достижений игроков. Тут преуспел Али Имсирович, который первым получил свою награду "Игрока года" по версии GPI и PokerGO.

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Позже 27-летний боснийский покерист снова оказался в центре внимания. Он получил третью статуэтку в номинации Players Choice как "Самый неудобный оппонент". Имсирович обошел таких покерных тяжеловесов как Майкл Аддамо, Стивен Чидвик и Дэвид Питерс.

Мне кажется, что я выиграл эту награду просто потому что Аддамо здесь нет, – пошутил Али Имсирович.

Али Имсирович / Фото pgt.com

Всего организаторы Global Poker Awards раздали награды в 26 номинациях. Надю Магнус признали лучшим игроком года среди женщин по версии GPI, Брэда Оуэна отметили как лучшего видеоблогера, а легендарный комментатор Майкл Секстон посмертно был удостоен награды "Икона покера".

Майкл Секстон / Фото pokernews.com

Поклонники покера также получили возможность проголосовать за победителей Global Poker Awards. Дуг Полк получил приз болельщиков в номинации "Лучшая рука" за фолд против Фила Хельмута на High Stakes Poker, а японец Масато Йокосава стал "Покерной личностью" года.

Другие победители Global Poker Awards:

Лучший результат за финалкой – Адам Фридман (3-кратный победитель WSOP 10K Dealer’s Choice 6-Max Championship);

(3-кратный победитель WSOP 10K Dealer’s Choice 6-Max Championship); GPI прорыв года – Йохан Гильбер (заработавший в четырех турнирах 2 133 811 долларов);

(заработавший в четырех турнирах 2 133 811 долларов); Лучшее фото – Энрике Мальфавон (снявший пустой зала казино Rio, в котором закончились турниры WSOP);

(снявший пустой зала казино Rio, в котором закончились турниры WSOP); Лучший стример – Бенджамин "Spraggy" Спрагги (Англия);

(Англия); Лучший ивент – ME WSOP.

Церемония Global Poker Awards: смотрите видео