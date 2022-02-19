Премія Global Poker Awards: Алі Імсіровіч забирає 3 статуетки "покерного Оскара"

У Лас-Вегасі відбулася церемонія вручення головної покерної премії Global Poker Awards. Нагороди присуджувалися представникам індустрії у різних категоріях, включаючи гравців, стрімерів та журналістів.

Імена деяких переможців були відомі ще на початку року, тому що визначалися за результатами Global Poker Index – загального рейтингу досягнень гравців. Тут безапеляційним переможцем став Алі Імсіровіч, який першим отримав нагороду "Гравця року" за версією GPI та PokerGO.

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Пізніше 27-річний боснійський покерист знову опинився у центрі уваги. Він отримав третю статуетку у номінації Players Choice як "Найбільш незручний опонент". Імсіровіч обійшов таких покерних важковаговиків як Майкл Аддамо, Стівен Чідвік та Девід Пітерс.

Мені здається, що я отримав цю нагороду просто тому що Аддамо тут не було, – пожартував Алі Імсіровіч.

Алі Імсіровіч / Фото pgt.com

Загалом організатори Global Poker Awards вручили нагороди у 26 номінаціях. Надю Магнус визнано найкращим гравцем року серед жінок за версією GPI, Бреда Оуена відзначили як найкращого відеоблогера, а легендарний коментатор Майкл Секстон посмертно був ушанований нагородою "Ікона покеру".

Майкл Секстон / Фото pokernews.com

Вболівальники також отримали можливість проголосувати за переможців Global Poker Awards. Дуг Полк отримав глядацький приз у номінації "Найкраща рука" за свій фолд проти Філа Хельмута на High Stakes Poker, а японець Масато Йокосава став "Покерною особистістю" року.

Інші переможці Global Poker Awards:

Найкращий результат за фінальним столом – Адам Фрідман (3-разовий переможець WSOP 10K Dealer's Choice 6-Max Championship);

(3-разовий переможець WSOP 10K Dealer's Choice 6-Max Championship); GPI прорив року – Йохан Гільбер (заробив у чотирьох турнірах 2 133 811 доларів);

(заробив у чотирьох турнірах 2 133 811 доларів); Найкраще фото – Енріке Мальфавон (фото порожнього залу казино Rio після завершення WSOP);

(фото порожнього залу казино Rio після завершення WSOP); Найкращий стрімер – Бенджамін "Spraggy" Спраггі (Англія);

(Англія); Найкращий івент – ME WSOP.

Церемонія нагородження Global Poker Awards: дивіться відео