Федор Хольц – один из лучших покеристов в мире за последние годы. Помимо успехов в офлайне, где немецкий покерист выиграл титул WSOP, он также преуспевает в онлайн-турнирах.

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Этих успехов могло бы и не быть, если бы Хольц не создал хорошие условия для развития. Один из ключевых моментов – иметь правильное окружение, – признался покерист. На своем ютуб-канале Федор опубликовал видео, где познакомил зрителей со всеми людьми, оказавшими наибольшее влияние на его карьеру.

Друзья в начале карьеры

После периода знакомства с игрой первыми друзьями Хольца из онлайн-покера стали Дэвид "PlayinWasted" Кауфманн и Адриан "Booster". Общее увлечение быстро переросло в настоящую дружбу.

Адриан стал очень близким человеком для меня. Мы навещали друг друга, а также вместе отправились в наше первое покерное путешествие. С точки зрения дружбы и покера это было фантастическое время,

– рассказал Федор Хольц.

Когда у Федора еще не было банкролла, Адриан помогал ему с личными расходами и одолжил 3 000 долларов на игру. У Дэвида будущий хайроллер учился всему, что касается покера. Они вместе ездили на EPT в Барселону, а позже его молодой учитель выиграл 1 493 499 долларов в Главном Событии WCOOP в 2013 году.

Федор Хольц / Фото PokerNews

На тот момент у Хольца никогда не было банкролла больше 5 000 долларов. Он играл турниры со средним бай-ином 40 долларов. Именно друзья оказали ему ту помощь, благодаря которой он мог сосредоточиться на развитии и инвестировать в свою игру. В 2014 году Хольц уже сам выиграл более миллиона долларов в турнире серии WCOOP.

Немецкое покерное комьюнити

Особая группа людей, которые помогли Федору Хольцу стать одним из сильнейших покеристов в мире – это немецкие игроки-профессионалы. Тут он отметил Райнера Кемпе, Корая Альдемира, Штеффена Зонтхаймера, Бена Ролле и Джулиана Томаса.

В 2014 году мы сняли дом, 4 недели играли в кэш и МТТ. Я никогда не играл больше, чем тогда. Я никогда не учился больше, чем там,

– вспоминает Федор Хольц.

Также Федор Хольц отметил своего ментального тренера Эллиота Роу. В его карьере не было человека, с кем он работал так долго и интенсивно. Их сотрудничество началось в 2015 году, когда у Хольца случился спад. Эллиот вернул ему уверенность и помог увидеть суть игры в перспективе. Речь шла о том, чтобы действовать шаг за шагом, принимать правильные решения, а затем последуют результаты. В карьере Федора Хольца все так и случилось.

Федор Хольц / Фото cardmates.net