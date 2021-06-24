Соперники успели сыграть уже десять сессий (более четырех тысяч раздач) и с каждым новым поединком преимущество Тайса в скилле становится все заметнее. Правда, последнюю сессию Лэндон завершил не слишком удачно, решившись на масштабный блеф. С 10-7 Тайс поймал двустороннее стрит-дро на флопе и разыграл руку максимально агрессивно, ставя на каждой улице.

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Стрит ему так и не доехал и на ривере профи все равно выдвинул все свои фишки в центр стола. Перкинс немного подумал и нажал кнопку колл с карманными десятками на борде 9-2-8-К-9. Это позволило Биллу забрать банк в почти 100 тысяч долларов. Впрочем, выиграть хотя бы эту сессию ему не удалось. Матч закончился с преимуществом Тайса в 40 тысяч долларов.

В целом же Лэндон выигрывает в челендже уже 144 тысяч долларов. Однако, вспомним, что Перкинс начинал поединок с форой в 750 тысяч, потому Тайсу еще придется изрядно постараться, чтобы по крайней мере выйти в ноль. К счастью, времени хватает – соперники должны сыграть еще более 20 тысяч рук.