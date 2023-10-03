Деньги прибыли: как построить башню из 12 100 000 долларов для чемпиона WSOP

Главное событие Мировой серии это не только престижно, но и очень прибыльно, если вам, конечно, удалось пробиться хотя бы в седьмой соревновательный день. А что уж говорить о чемпионе, забирающем целую гору американских долларов.

Нынешний WSOP Main Event отправил в лету сразу несколько рекордов. Это было самое массовое событие в истории неофициального чемпионата мира по покеру, а значити и чемпион получил рекордное финансовое вознаграждение.

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Даниэль Вейнман / Фото PokerGO

Американец Даниэль Вейнман обошел 10 042 соперников и забрал 12 100 000 долларов призовых, это на 100 000 больше, чем в 2006 году досталось чемпиону Джейми Голду. Все это сокровище, по традиции, организаторы умащивают непосредственно на телевизионном столе, перед началом хедз-апа. А предшествует этому эпическое вынесение главного приза.

Как видим, здесь все очень серьезно. Вооруженные до зубов охранники, представители офиса шерифа и невозмутимые парни в черных костюмах с металлическими кейсами. Наиболее приятная процедура, по всей видимости, досталась строителям этой долларовой башни. Хотя нет, скорее тому счастливчику, кто заберет с собой всю эту кучу денег и бесценного красавца из золота и бриллиантов.



Браслет чемпиона WSOP Main Event / Фото PokerGO