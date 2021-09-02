Нуну звезд с неба в онлайн-покере не хватал. До этого соревнования он даже был в минусе на 76 тысяч долларов.

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В живых турнирах результаты Капушу также далеко не выдающиеся. За 11 лет в игре он заработал 267 тысяч баксов.

Но вот "Albertov" наконец дождался своего звездного часа. Он стал чемпионом турнира с бай-ином в 600 "зеленых". Португалец победил поле из почти трех тысяч входов.

Самое интересное даже не то, что Нуну выиграл браслет WSOP, а то, как он это сделал. Семь из восьми оппонентов за финальным столом Капушу выбил собственноручно!

Не удивительно, что в хедз-ап "Albertov" вышел с ощутимым преимуществом над британкой Каролиной Норвайсайте. Португалец реализовал это преимущество и заслуженно одержал самую выдающуюся победу в карьере — 190 тысяч долларов. Каролина заработала 143 тысячи долларов.