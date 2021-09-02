Нуну зірок з неба в онлайн-покері не ловив. До цього змагання він навіть був у мінусі на 76 тисяч доларів.

Читайте також: Дядя Жора – новий амбасадор PokerMatch

В живих турнірах результати Капушу також далеко не видатні. За 11 років у грі він заробив 267 тисяч баксів.

Та ось «Albertov» нарешті дочекався свого зіркового часу. Він став чемпіоном турніру з бай-іном у 600 "зелених". Португалець переміг поле з майже три тисячі входів.

Найцікавіше навіть не те, що Нуну виграв браслет WSOP, а те, як він це зробив. Сім із восьми опонентів за фінальним столом Капушу вибив власноруч!

Не дивно, що у хедз-ап "Albertov" вийшов із відчутною перевагою над британкою Кароліною Норвайсайте. Португалець реалізував цю перевагу і заслужено здобув наразі найвизначнішу перемогу в кар’єрі — 190 тисяч доларів. Кароліна заробила 143 тисячі доларів.