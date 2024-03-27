Почти миллион баксов в одной раздаче: "ковбои" принесли покеристу космическую прибыль

На High Stakes Poker разыграли один из крупнейших банков в истории популярного шоу. Огромный банк достался одному из самых агрессивных игроков дорогой кэш-игры Нику Эйрболу.

В шестом эпизоде 12-го сезона High Stakes Poker игроки будто забыли, что играют на собственные деньги. Розыгрыш огромных банков с шестизначным ценником стал нормой, а одна из раздач была близка к тому, чтобы достичь семизначной отметки.

К теме Не повторять дома: Фил Лак провернул дорогой блеф и победил

Брендон Адамс открылся на 5 000 долларов с Q-Jо, Сантош Суварна продолжил 3-бетом 21К с A-Qо, а Ник Эйрбол выписал 4-бет – 100 000 долларов, вооружившись К-К. Первый ожидаемо сошел с дистанции, а Суварна решил продолжить. Флоп индейцу якобы и подошел 4-Q-10, если не учитывать оверпару соперника.



Ник Эйрбол / Фото PokerGO

Эйрбол поставил еще 75 000 и получил ответ от владельца пары дам. Четверка на терне на расклады особо не повлияла и лидер решил отправить в банк остатки своего стека – 308 000 долларов. Суварна от силы своей топ-пары не отказался и заколол, сформировав банк в 974 000 долларов. Открывать ривер решили дважды и в обоих случаях вышла 8-ка, которая констатировала победу Ника Эйрбола. Американец выиграл один из крупнейших банков в истории HSP.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Эти двое, к слову, не сбавляли обороты и в одной из последующих раздач Суварна взял реванш у Эйрбола, отбив почти половину своего проигрыша. Индеец был вознагражден за слоуплей А-А. Айрбол на префлопе объявил рейз 12 000 с A-Jо, Адамс поднял до 40 000 баксов с 5-5, а Суварна, как и Ник, лишь уравнял.

На флопе J-4-7 Суварна поставил 50 000 долларов, Айрбол с топ-топ, конечно, заколлировал, Адамс ожидаемо сошел с дистанции. Соперники прочекали "даму" на терне, а после "тройки" на ривере владелец "ракет" докинул в банк еще 135 000 и получил колл от Айрбола. На бокс Суварны отправился банк в 494 000 баксов.