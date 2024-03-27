Майже мільйон баксів в одній роздачі: "ковбої" принесли покеристу космічний прибуток

На High Stakes Poker розіграли один із найбільших банків в історії популярного шоу. Величезний банк дістався одному із найбільш агресивних гравців дорогої кеш-гри Ніку Ейрболу.

В шостому епізоді 12-го сезону High Stakes Poker гравці ніби забули, що грають на власні гроші. Розіграш величезних банків із шестизначним цінником став нормою, а одна із роздач була близькою до того, щоб сягнути семизначної позначки.

До теми Не повторювати вдома: Філ Лак провернув дорогий блеф і переміг

Брендон Адамс відкрився на 5 000 доларів із Q-Jо, Сантош Суварна продовжив 3-бетом 21К із A-Qо, а Нік Ейрбол виписав 4-бет – 100 000 доларів, озброївшись К-К. Перший очікувано зійшов із дистанції, а Суварна вирішив продовжити. Флоп індіанцю нібито і підійшов 4-Q-10, якщо не зважати на оверпару суперника.



Нік Ейрбол / Фото PokerGO

Ейрбол поставив ще 75 000 і отримав відповідь від власника пари дам. Четвірка на тьорні на розклади особливо не вплинула і лідер вирішив відправити у банк залишки свого стеку – 308 000 доларів. Суварна від сили своєї топ-пари не відмовився і заколов, сформувавши банк у 974 000 доларів. Відкривати рівер вирішили двічі і в обох випадках вийшла 8-ка, яка констатувала перемогу Ніка Ейрбола. Американець виграв один із найбільших банків в історії HSP.



Сантош Суварна / Фото PokerGO

Ці двоє, до слова, не збавляли обертів і в одній із подальших роздач Суварна взяв реванш у Ейрбола, відбивши майже половину свого програшу. Індіанець був винагороджений за слоуплей А-А. Айрбол на префлопі оголосив рейз 12 000 із A-Jо, Адамс підняв до 40 000 баксів із 5-5, а Суварна, як і Нік, лише зрівняв.

На флопі J-4-7 Суварна поставив 50 000 доларів, Айрбол із топ-топ, звісно, заколов, Адамс очікувано зійшов із дистанції. Суперники прочекали "даму" на тьорні, а після появи "трійки"на рівері власник "ракет" докинув у банк ще 135 000 і отримав кол від Айрбола. На бокс Суварни відправися банк у 494 000 баксів.