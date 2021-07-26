Гарантия Главного события Battle of Malta составляла 3 миллиона евро, но благодаря серьезной активности игроков, призовой фонд раздули почти до 3,5 миллионов. В турнире собралось поле из 6 591 входа, 700 спортсменов получили свои дивиденды.

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Минимальная выплата за финальным столом составила 37 828 евро. Именно на эту сумму претендовал известный регуляр Дмитрий Урбанович, который пробился в топ-9 только с 10.7 блайнда. Правда, поляк отнюдь не отчаивался – сначала удвоил стек с 6-5s, а затем смог повторить процедуру.

В топ-4 Урбанович уже возглавлял чип-каунт, а турнир мог завершиться без дальнейших разборок. Впрочем, покеристы о сделке так и не договорились. Дмитрий, наконец, сошел с дистанции на третьей позиции. Поляк получил 212 724 евро призовых. А вот чемпиону – австралийцу "Raggaz" – перепало 378 285 евро.