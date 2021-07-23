Последний раз Негреану примерял золотой браслет в октябре 2013 года, торжествовав на WSOP Europe. С тех пор канадец безуспешно штурмует самую престижную покерную серию, в частности, и в онлайне. В нокаут-турнире по 600 долларов Даниэль был чип-лидером за финальным столом, но не сложилось.

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Канадец сошел с дистанции на третьем месте, попав под доминацию с Q9 против QA. Оба игрока попали в даму на флопе, и помощи Негреану не дождался – 19 851 долларов призовых. Отчаяние звезды разделили 500 его зрителей, которые в течение 10 часов поддерживали Даниэля на стриме.

А золотой браслет, к которому так стремится Негреану, достался его обидчику. Игрок с ником "Lastbullet" пришел к финишу первым и положил в карман почти 47 тысяч долларов.