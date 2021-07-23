Востаннє Негреану приміряв золотий браслет в жовтні 2013 року, тріумфувавши на WSOP Europe. Відтоді канадець безуспішно штурмує найпрестижнішу покерну серію, зокрема, і в онлайні. В нокаут-турнірі по 600 доларів Даніель був чип-лідером за фінальним столом, але не склалось.

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Канадець зійшов із дистанції на третьому місці, потрапивши у домінацію Q9 проти QA. Обоє гравців влучили у даму на флопі, допомоги Негреану не дочекався – 19 851 доларів призових. Розпач зірки розділили 500 його глядачів, які впродовж 10 годин підтримували Даніеля на стрімі.

А золотий браслет, якого так прагне Негреану, дістався його кривднику. Гравець із ніком "Lastbullet" прийшов до фінішу першим і поклав до кишені майже 47 тисяч доларів.