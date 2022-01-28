Пол Фуа "легендарно" прошелся по соперникам в турнире за 100 000 долларов

Известный миллиардер и настоящий любитель игр на высоких лимитах Пола Фуа снова доказал свою покерную профпригодность. Малазиец менее чем за 2 часа выиграл 864 000 долларов.

Представитель гонконгской мафии, легендарный лудоман, миллиардер вне закона – как только не называют Пола Фуа. Как бы то ни было, особое место в его жизни до сих пор занимает покер.

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Новый крипторум CoinPoker, основанный Тони Джи, также привлек эпатажного малазийца. В турнире за 100 000 долларов, где собралось 14 участников, именно Пол Фуа показал самую запоминающуюся игру. Всего за 1 час 45 минут он разнес соперников в пух и прах.

Пол Фуа был просто неотразим, выбивая оппонентов один за одним. На пребабле малазиец расстроил Тони Джи, который запушил 10 ББ с KQ и увидел кол с J8. Усиление в виде валета на тёрне нашел Фуа.

Далее Пол расправился с Ласло "omaha4rollz" Буйтасом. Его олл-ина с парой сёмерок не хватило для победы против Q5. Только со стадии 3-макс игроки получали призовые. И тут малазиец был удачлив в ключевых выставлениях. Как итог – победа и главный приз 864 000 долларов.