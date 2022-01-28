Пол Фуа "легендарно" розібрався з суперниками у турнірі за 100 000 доларів

Відомий мільярдер та справжній любитель покеру на високих лімітах Пола Фуа знову довів свою профпридатність. Малазієць менше ніж за 2 години виграв 864 тисячі доларів.

Представник гонконзької мафії, легендарний лудоман, мільярдер поза законом – як тільки не називають Пола Фуа. Хай там як, але особливе місце у його житті досі займає покер.

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Новий крипторум CoinPoker, заснований Тоні Джі, також привернув увагу епатажного малазійця. У турнірі за 100 000 доларів, де зібралося 14 учасників, саме Пол показав найбільш яскраву гру. Всього за 1 годину 45 хвилин він розібрався з усіма суперниками.

Пол Фуа вибивав опонентів один за одним. На пребаблі малазієць засмутив Тоні Джі, який запушив 10 ББ з KQ і побачив кол з J8. Підсилення валетом на тьорні знайшов Фуа.

Далі Пол розправився з Ласло "omaha4rollz" Буйтасом. Його олл-іну з семірками не вистачило для перемоги проти Q5. Тільки зі стадії 3-макс гравці отримували призові. І тут малазієць був успішним у вирішальних роздачах. Як підсумок, перемога та головний приз 864 000 доларів.