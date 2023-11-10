Покерный гений: Айзек Хэкстон заработал в 2023 году более 15 000 000 долларов

Уходящий год можно смело назвать самым прорывным в карьере Айзека Хэкстона. Американский покерист неустанно побеждал в турнирах, установив свой личный рекорд по количеству призовых.

Айзек Хэкстон провел невероятную череду выступлений в 2023 году. В январе, поучаствовав в двух крупных сериях PokerGO и PCA, американский покер-про выиграл больше, чем за весь предыдущий год. Весной он закрепил успех на US Poker Open, а летом выиграл свой дебютный браслет Мировой серии покера..

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Ошеломляющие результаты в 2023 году принесли Айзеку Хэкстону более 15 000 000 долларов призовых. За этот год он поднялся сразу на несколько строчек в списке All Time Money List. Теперь Хэкстон занимает 7 место среди самых прибыльных офлайн-игроков.

Также Айк возглавил ежегодный лидерборд PokerGo Tour. После победы в турнире Super High Roller Bowl за 300 000 долларов впереди оставался чемпион Main Event WSOP Даниэль Вайнман. Поскольку тот в последнее время практически не играет, Хэкстону удалось сместить чемпиона мира с лидерской позиции.

Составить конкуренцию Айку в символическом рейтинге за звание самого прибыльного игрока 2023 года может разве что Брюэр. Крис заработал в этом году в живых турнирах 13 937 938 долларов призовых.