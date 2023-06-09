Во время пандемии Айк Хэкстон редко появлялся на крупных соревнованиях, но его возвращение в покер стало триумфальным. Только в этом году он выиграл 5 дорогих турниров, поэтому имел высокие шансы продолжить победную серию в Лас-Вегасе и взять первый браслет WSOP.

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Ожидания оправдались. В хайроллерском турнире за 25 000 долларов Хэкстон в очередной раз доказал, что является одним из лучших покеристов современности. Событие стало рекордным для WSOP в плане посещаемости – турнир собрал 301 вход и более 7 000 000 долларов призового фонда.

Я показывал высокие результаты, занимая 2 и 3 места. Приятно наконец выиграть. Одолеть 300 игроков в таком тяжелом турнире, возможно, одно из моих самых серьёзных достижений,

– прокомментировал Хэкстон.

Теперь Айзек наконец покинул "безбраслетный клуб" лучших игроков. Приз за победу в High Roller составил 1 698 215 долларов. Это шестая крупная победа Хэкстона в офлайне за 2023 год. Всего в этом году он оформил почти 8 000 000 долларов призовых.

Среди лучших игроков мира, которые ещё не выигрывали браслет WSOP, остаются Крис Брюэр, Никлас Астедт, Сет Дэвис и Мария Хо.