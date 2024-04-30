"Брэд Пит" выиграл в покер более 2 миллионов долларов: трофея ждал почти 2 года

На этапе EPT в Монте-Карло разыграли большие деньги в турнире суперхайроллеров. Ивент с бай-ином 100 000 евро выиграла настоящая звезда.

Легендарный финский покерист Патрик Антониус еще в сентябре 2022 года в последний раз торжествовал в живом покерном турнире. Длительный трофейный голод эффектно утолил на этапе Европейского покерного тура в Монте-Карло.

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Турнир с бай-ином 100 000 евро оказался по карману лишь 48 толстосумам, но случайных пассажиров здесь конечно не было, что ни имя – звезда с солидным послужным списком. За финальным столом будущему чемпиону, скажем, противостоял самый успешный английский игрок в истории Стивен Чидвик и второй среди немцев – Кристоф Фогельсанг.

Чидвик довольствовался восьмым местом (272 800 евро призовых), а вот Фогельсанг сопротивлялся до последнего. Впрочем, финско-немецкого хедз-апа вполне могло и не состояться, если бы Антониус не выиграл, пожалуй, ключевую раздачу за финальным столом. В 5-max Патрик поставил на префлопе 4-бет олл-ин с K-Js и выиграл монетку за огромный банк против 10-10 Бена Хита.



Кристоф Фогельсанг / Фото PokerNews

Битву один на один Антониус начал с небольшим преимуществом по размеру стека, но быстро потерял позицию лидера, впоследствии удвоился и в конце концов своевременно выставил Фогельсанга с А-5о в олл-ин имея доминацию – А-9о.

Я стараюсь демонстрировать достойную игру на уровне с профессионалами нового поколения. Я охотно соревнуюсь в самых тяжелых составах участников, не существенно кэш это, или турнир. Моя цель – продолжать выигрывать и давать триумфальные интервью еще по крайней мере 10, или 20 лет, –

рассказал Антониус после победы.



Патрик Антониус / Фото PokerNews

Патрик Антониус в итоге выиграл свой второй титул на ЕРТ, который организаторы оценили в 1 967 440 евро (2 107 934 долларов). Финский профи уже преодолел отметку в 20 миллионов долларов призовых за карьеру. У покерного Брэда Пита, как его любят называть коллеги по цеху, теперь более 21.6 миллиона за спиной.