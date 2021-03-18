Звездный английский покерист Патрик Леонард одновременно сыграл в дорогом и бесплатном турнирах.

Конечно, привычным участникам фрироллов, мягко говоря, крайне редко удается сыграть за одним столом с титанами покера. Такую возможность "простым смертным" подарил Патрик Леонард.

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Он решил устроить эксперимент и впервые за бог знает сколько времени сыграл в бесплатном турнире. Правда, параллельно англичанин принимал участие и в соревновании на привычных для него лимитах — 530 долларов (гарантированный призовой фонд 100 тысяч долларов).

Эксперимент удался! Патрик и внимание к себе привлек, и денег немного подзаработал. В фриролле Леонард определенное время лидировал, но в итоге вылетел аж на 629 месте, заработав ... 21 цент.

А вот в дорогом турнире англичанин стал 14 и выиграл 1645 долларов! Хорошо проведенное время, привлеченное к себе внимание и 1645 долларов ... то есть, 1645 долларов и 21 цент призовых — это все поместилось в один день жизни Патрика Леонарда.

Отметим, что в живых турнирах англичанин выиграл 2,5 миллиона долларов.