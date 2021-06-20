Покерные звезды устроят собственный бойцовский клуб

Известным покеристам надоели классические игровые челленджи, где им приходится демонстрировать профессиональные навыки и рисковать деньгами. Игроки решили взять на вооружение опыт героев Брэда Питта и Эдварда Нортона из фильма "Бойцовский клуб" и организовать разборки на кулаках.

В отличие от фильма Паланика/Финчера, у покеристов все будет цивилизованно. Ребята будут драться с соблюдением четкого регламента и в бойцовской защитной амуниции. Бои будут проходить по правилам бокса или ММА. Дистанция – 3 раунда по одной минуте.

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Заявку на участие в бойцовском клубе может подать любой профессиональный покерист, там он может указать, кому бы хотел бросить вызов. Наибольшей популярностью среди участников, ожидаемо, пользуется кандидатура Майкла Постла.

Организатор бойцовского клуба Райан Рос / cardschat.com

Организатором покерного бойцовского клуба выступил чемпион мира 2013 года Райан Рис. Помахать кулаками не прочь и еще один триумфатор WSOP Main Event Джо Када. Американец уже даже на своего потенциального соперника намекнул – Джейсона Куна.

Потенциально в покерном бойцовском клубе могут принять участие немало известных игроков. В последние годы большинство покерных профессионалов поддерживают неплохую физическую форму. Чего только стоит пример Манига Лезера, которому удалось тесно познакомиться с Майком Тайсоном.

Кроме того, отношения в ринге покеристы уже неоднократно выясняли. Помните, как 10 лет назад Лекс Вельдхус намял бока Бертрану Гроспелье.