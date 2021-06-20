Покерна знать влаштує власний бійцівський клуб

Відомим покеристам набридли класичні ігрові челенджі, де їм доводиться демонструвати професійні навички і ризикувати грошима. Гравці вирішили взяти на озброєння досвід героїв Бреда Піта та Едварда Нортона зі стрічки "Бійцівський клуб" і організувати розбірки на кулаках.

На відміну від фільму Паланіка/Фінчера, у покеристів усе буде цивілізовано. Хлопці будуть битись із дотриманням чіткого регламенту і в присутності бійцівської амуніції. Бої будуть відбуватись за правилами боксу, або ж ММА. Дистанція – 3 раунди по одній хвилині.

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Заявку на участь у бійцівському клубі може подати будь-який професійний покерист, там він може вказати, кому б хотів кинути виклик. Найбільшою популярністю серед учасників, очікувано, користується кандидатура Майкла Постла. Організатор бійцівського клубу Раян Ріс / cardschat.com

Організатором покерного бійцівського клубу виступив чемпіон світу 2013 року Раян Ріс. Помахати кулаками не проти і ще один тріумфатор WSOP Main Event Джо Када. Американець вже навіть на свого потенційного суперника натякнув – Джейсона Куна.

Потенційно у покерному бійцівському клубі можуть взяти участь чимало відомих гравців. В останні роки більшість покерних професіоналів підтримують непогану фізичну форму. Чого лише вартий приклад Маніга Льозера, якому вдалось тісно познайомитись із Майком Тайсоном.

Крім того, стосунки у рингу покеристи вже неодноразово з’ясовували. Пам’ятаєте, як 10 років тому Лекс Вельдхус намнув боки Бертрану Гроспельє.