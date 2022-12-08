Покерные разборки: Джесйон Кун не дал заработать Филу Хельмуту 1 600 000 долларов

Практически непобеждённый чемпион покерного шоу High Stakes Duel Фил Хельмут не смог выиграть рекордные деньги в истории проекта. Победителем хедз-ап битвы вышел Джейсон Кун, что добавило новой интриги.

Третий сезон High Stakes Duel продлится и в следующем году. Это стало известно после завершения пятого раунда, в котором встретились Фил Хельмут и Джейсон Кун. По правилам шоу чемпион может забрать все деньги только в случае трёх побед подряд.

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Для Хельмута это был шанс заработать 1 600 000 долларов. Действующий чемпион High Stakes Duel дважды победил, рассчитывая вновь стать триумфатором. Но знаменитая "белая магия" не сработала в самый нужный момент. С самой первой раздачи встреча складывалась в пользу соперника. Кун успешно блефовал, а когда Хельмут изображал сильную руку, ему было с чем вскрывать.

Хедз-ап Хельмута против Куна / Фото pokergo.com

Для того чтобы забрать все фишки Хельмута, Куну потребовалось меньше 4 часов. В решающей раздаче AK "Белого мага" проиграли Q8. После поражения Хельмут все равно решил напомнить, что он самый сильный игрок этого шоу.

Максимальное уважение Джейсону Куну, отличная игра. Поздравляю его победой. Мне понравилось сыграть 11 хедз-ап матчей со счётом 9:2 в мою пользу, – написал Фил Хельмут.

Победа Джейсона Куна означает, что шоу High Stakes Duel продолжается. Теперь ему нужно найти соперника, который сможет заплатить бай-ин 1 600 000 долларов для встречи с ним. По условиям шоу приоритетное право на реванш получит проигравший игрок. Ожидается, что Хельмут примет этот вызов. Тогда общий приз составит 3 200 000 долларов.