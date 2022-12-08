Покерні розбірки: Джейсон Кун не дав заробити Філу Хельмуту 1 600 000 доларів

Практично непереможений чемпіон покерного шоу High Stakes Duel Філ Хельмут не зумів виграти рекордний приз в історії проєкту. Переможцем хедз-ап битви вийшов Джейсон Кун.

Третій сезон High Stakes Duel продовжиться наступного року. Це стало відомо після завершення 5 раунду, в якому зустрілися Філ Хельмут та Джейсон Кун. За правилами шоу чемпіон може забрати всі гроші лише у разі трьох перемог поспіль.

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Для Хельмута це був шанс заробити 1 600 000 доларів. Чинний чемпіон High Stakes Duel мав дві перемоги, розраховуючи вчергове стати тріумфатором. Проте знаменита "біла магія" не спрацювала у найпотрібніший момент. Від першої роздачі хедз-ап складався на користь суперника. Блефи Куна успішно проходили, а коли Хельмут намагався зобразити сильну руку, опонент мав чим відповісти.

Хедз-ап Філа Хельмута з Джейсоном Куном / Фото pokergo.com

Для того, щоб забрати всі фішки Філа, Джейсону знадобилося менш як 4 години. У вирішальній роздачі AK "Білого мага" не встояли проти Q8. Після поразки Хельмут все одно вирішив нагадати, що він – найсильніший гравець цього шоу.

Максимальна повага до Джейсона Куна, відмінна гра. Вітаю його перемогою. Мені сподобалося зіграти 11 хедз-апів, які я завершив із рахунком 9:2 на свою користь, – написав Філ Хельмут.

Перемога Джейсона Куна означає, що шоу High Stakes Duel продовжується. Тепер йому потрібно знайти суперника, який зможе заплатити бай-ін 1 600 000 доларів для зустрічі з ним. За умовами шоу пріоритетне право на реванш отримає гравець, що програв у попередньому раунді. Очікується, що Хельмут прийме цей виклик. Тоді загальний приз складе 3 200 000 доларів.