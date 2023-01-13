Покеристы никогда не перестанут делать неоправданные ставки или устраивать безумные пары. Иначе как объяснить боксерский поединок между ЭмДжеем Гонсалесом, рост которого всего 155 сантиметров, и настоящим атлетом Биллом Перкинсом.

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Правда, по условиям пари Перкинсу придётся проводить бой на коленях. Этот спор вызвал настоящий ажиотаж в покерном комьюнити – многие сомневаются в способности Билла противостоять ЭмДжею в таких условиях.

ЭмДжей Гонсалес / Фото PokerNews

Перкинс не сможет передвигаться в ринге так же легко и быстро, как его соперник. Он признает, что находится в невыгодном положении, но хорошая физическая форма и преимущество в росте позволяют принять этот вызов.

Когда и где состоится этот нестандартный поединок, пока не сообщается. Но если бой все же состоится, то, несомненно, займет своё место в пантеоне боксерских противостояний между покеристами, включая встречи Лекса Вельдхуса против Бертрана Гроспелье, Оливье Бускета против Хуана Альварадо, Сорела Мицци против Брайана Раста и Антонио Эсфандиари против Кевина Харта.