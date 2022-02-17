В ближайшие недели Чехия снимает практически все карантинные ограничения, поэтому на покерной серии стоит ожидать большого количества участников.

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Гостям King’s Casino в Hilton Prague не придется демонстрировать COVID-сертификаты или отрицательные тесты. В прошлом останется и масочный режим. Единственное, что нужно, чтобы попасть в игровой зал, успешно пройти температурное сканирование.



EPT Прага / фото PokerNews

Предварительная дата старта EPT Prague – 5 марта. Организаторы планируют провести 57 турниров с широким диапазоном бай-инов. Самый дешевый ивент обойдется в 500 евро, а суперхайролы будут щекотать себе нервы в турнире за 50 000 евро. Участие в Main Event пражской серии будет стоить 5 300 евро.