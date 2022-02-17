У найближчі тижні Чехія знімає практично усі карантинні обмеження, тож на покерній серії варто очікувати великої кількості учасників.

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Гостям King’s Casino у Hilton Prague не доведеться демонструвати COVID-сертифікати, чи негативні тести. В минулому залишиться і масковий режим. Єдине, що потрібно аби потрапити у ігровий зал, успішно пройти температурне сканування.



EPT Прага / фото PokerNews

Попередня дата старту EPT Prague – 5 березня. Організатори планують провести 57 турнірів з широким діапазоном бай-інів. Найдешевший івент обійдеться у 500 євро, а суперхайроли лоскотатимуть собі нерви в турнірі за 50 000 євро. Участь у Main Event празької серії коштуватиме 5 300 євро.