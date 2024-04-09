Битва стритов стоимостью в 783 000 долларов: дорогие покерные разборки на High Stakes Poker

Эндрю Робл безжалостно обирает соперников в популярном покерном шоу. На пике успешности стек американского хайроллера достиг 2.8 миллиона долларов. Поспособствовал этому жестокий кулер, спросите у Брэндона Адамса.

Покерный стол флагманского шоу High Stakes Poker буквально ломится от размеров стеков наиболее успешных участников 12-го сезона. Один из фаворитов Эндрю Робл, который на старте восьмого эпизода имел более 1,9 миллиона долларов, добавил к своему состоянию еще почти миллион.

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Кэш-игра с Техасского Холдема, кто не знает, идет на лимитах 1000/2000 долларов. В одной из самых ярких раздач вечера Эндрю Робл и Брэндон Адамс раскачали банк до более 80 000 долларов еще на префлопе с далеко не премиальными руками. Адамс ответил на 3-бет от K-Qs с 7-8s. На флопе 4-9-5 и 10-ке, которая вышла на терне, соперники прочекали, а вот после ривера "пролилась кровь".



Брендон Адамс / Фото PokerGO

Червовый валет закрыл стрит обоим покеристам и трансформировался в самый большой банк вечера. Адамс на стрите 7-8-9-10-J поставил 70 000 долларов, Робл с натсовой комбинацией 9-10-J-Q-K поставил 350К. Оппонент не нашел в себе сил выбросить. В итоге на бокс Эндрю Робла отправились 783 000 долларов, а его общий стек преодолел отметку в 2.8 миллиона.

Более полумиллиона долларов за несколько минут: фантастические банки на High Stakes Poker

В седьмом эпизоде 12-го сезона звезды популярного шоу разыграли сразу несколько потов стоимостью более полмиллиона долларов. Еще бы, суммарный размер всех стеков превысил 4,7 миллиона.