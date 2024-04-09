Битва стрітів вартістю у 783 000 доларів: дорогі покерні розбірки на High Stakes Poker

Ендрю Робл безжально оббирає суперників у популярному покерному шоу. На піку успішності стек американського хайролера сягнув 2.8 мільйона доларів. Посприяв цьому жорстокий кулер, запитайте у Брендона Адамса.

Покерний стіл флагманського шоу High Stakes Poker буквально ломиться від розмірів стеків найбільш успішних учасників 12-го сезону. Один із фаворитів Ендрю Робл, який на старті восьмого епізоду мав понад 1,9 мільйона доларів, додав до своїх статків ще майже мільйон.

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Кеш-гра з Техаського Холдему, хто не знає, точиться на лімітах 1000/2000 доларів. В одній із найбільш яскравих роздач вечора Ендрю Робл та Брендон Адамс розкачали банк до понад 80 000 доларів ще на префлопі із далеко не преміальними руками. Адамс відповів на 3-бет від K-Qs із 7-8s. На флопі 4-9-5 і 10-ці, яка вийшла на тьорні, суперники прочекали, а от після рівера "пролилась кров".



Брендон Адамс / Фото PokerGO

Червовий валет закрив стріт обом покеристам і трансформувався у найбільший банк вечора. Адамс на стріті 7-8-9-10-J поставив 70 000 доларів, Робл із натсовою комбінацією 9-10-J-Q-K поставив 350К. Опонент не знайшов у собі сил викинути. У підсумку на бокс Ендрю Робла відправились 783 000 доларів, а його загальний стек здолав позначку у 2.8 мільйони.

Понад півмільйона доларів за кілька хвилин: фантастичні банки на High Stakes Poker

У сьомому епізоді 12-го сезону зірки популярного шоу розіграли одразу кілька потів вартістю у понад півмільйон доларів. Ще б пак, сумарний розмір усіх стеків перевищив 4,7 мільйона.