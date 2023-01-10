Очередной сезон шоу High Stakes Duel завершился неожиданной победой Джейсона Куна. На сайте PGT его официально объявили чемпионом, вручив американцу чемпионский пояс и 1 600 000 долларов призовых.

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В 5-м раунде Джейсон Кун обыграл Фила Хельмута. "Poker Brat" сразу отказался от матча-реванша, в котором ему бы пришлось заплатить бай-ин 1 600 000 долларов. По правилам шоу, если в течение месяца не найдутся желающие провести хедз-ап, чемпионский титул отправляется победителю последней дуэли.

Единственным реальным претендентом на встречу с Джейсоном Куном мог стать Виктор Малиновский. Польский хайроллер написал об этом в соцсетях, но в конце концов что-то не сложилось. Организаторы шоу также не нашли соперника, официально объявив чемпионом третьего сезона High Stakes Duel Джейсона Куна.

Теперь PokerGO готовится к четвёртому сезону. Первый хедз-ап стартует с бай-ина 50 000 долларов. Чтобы завоевать чемпионский пояс, участник должен выиграть 3 матча подряд. Или же игроку засчитывается победа, если в течение 30 дней организаторы не смогут найти нового оппонента. В двух предыдущих сезонах High Stakes Duel победителем был Фил Хельмут.