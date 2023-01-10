Несподівано завершилася історія популярного американському шоу High Stakes Duel. На сайті PGT офіційно оголосили чемпіоном американського хайролера Джейсона Куна, вручивши йому чемпіонський пояс та 1 600 000 доларів призових.

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У 5 раунді Джейсон Кун обіграв Філа Хельмута. "Poker Brat" одразу відмовився від матчу-реваншу, в якому б йому довелося платити бай-ін 1 600 000 доларів. За правилами шоу, якщо протягом місяця не знайдуться бажаючі провести хедз-ап, чемпіонський титул отримує переможець останньої дуелі.

Єдиним реальним претендентом на зустріч із Джейсоном Куном міг стати Віктор Маліновський. Польський хайролер написав про це у соцмережах, але зрештою щось не склалося. Організатори шоу так само не знайшли суперника американцю, оголосивши його переможцем третього сезону High Stakes Duel.

Тепер PokerGO анонсував новий сезон. Перший хедз-ап стартує з бай-іну 50 000 доларів. Щоб отримати чемпіонський пояс, учасник має виграти 3 матчі поспіль. Або ж гравцю зараховується перемога, якщо протягом 30 днів після хедз-апу організатори не зможуть знайти нового опонента. У двох попередніх сезонах High Stakes Duel переможцем був Філ Хельмут.