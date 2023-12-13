Расквасил нос – потерял все фишки: потасовка на этапе Европейского покерного тура

Двое игроков подрались прямо в игровом зале престижного покерного фестиваля в Праге. Оба завершили свое выступление в турнире.

В битве за главный приз EТР в Праге бушуют еще те страсти. Участники Main Event с бай-ином 5 300 евро стали свидетелями настоящих мужских разборок у игрового стола под номером "12".

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В последней раздаче дня Микеле Ницардели выиграл монетку у Гатаса Кортаса и "забрал" у шведа остатки его стека. Последний, очевидно, проигрывать не умеет – сбил рукой шапку с головы своего обидчика, проходя мимо. Горячий итальянец, конечно, завелся и толкнул Кортаса в спину, а затем проверил на мощь нос шведа своим лбом.



Микелле Ницардели / Фото PokerNews

Через мгновение в разборки вмешалась охрана и большего покеристам не позволила. Не слишком снисходительными оказались и организаторы. Микелле Ницардели, дважды нокаутировавший своего шведского оппонента, был дисквалифицирован, по меньшей мере, из Главного события EPT. Не позавидуешь и Гатасу Кортасу – ему и с покером, и с боксом не сложилось.



Гатас Кортас / Фото PokerNews