Розквасив носа – втратив всі фішки: бійка на етапі Європейського покерного туру

Двоє гравців почубились просто у ігровій залі престижного покерного фестивалю в Празі. Обоє розбишак завершили свій виступ у турнірі.

В битві за головний приз ЕТР у Празі вирують ще ті пристрасті. Учасники Main Event з бай-іном 5 300 євро стали свідками справжніх чоловічих розбірок біля ігрового столу під номером "12".

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В останній роздачі дня Мікеллє Ніцарделі виграв монетку у Гатаса Кортаса і "забрав" у шведа залишки його стеку. Останній, вочевидь, програвати не уміє – збив рукою шапку з голови свого кривдника, проходячи повз. Гарячий італієць, звісно, завівся і штовхнув Кортаса у спину, а згодом перевірив на міць ніс шведа своїм чолом.



Мікеллє Ніцарделі / Фото PokerNews

За якусь мить у розбірки втрутилась охорона і більшого покеристам не дозволила. Не надто поблажливими виявились й організатори. Мікеллє Ніцарделі, який двічі нокаутував свого шведського опонента, був дискваліфікований, щонайменше з Головної події EPT. Не позаздриш й Гатасу Кортасу – йому і з покером, і з боксом не склалось.



Гатас Кортас / Фото PokerNews