PokerMatch устраивает новую гонку: любителей Виндфолл-турниров ждет 50 000 гривен

Дни стрима эксперта PokerMatch Степана Осиновского станут еще увлекательнее. Каждый раз в руме дополнительно разыграют солидную сумму призовых в акции Stepan Windfall Race.

Новая акция от PokerMatch с призовым фондом 50 000 гривен сильно поможет увеличить банкролл. Нужно просто играть любимые быстрые турниры, зарабатывать очки в лидерборд и получать дополнительные призовые. Щедрые подарки PokerMatch раздаст в дни стрима эксперта рума по Виндфолл-турнирам Степана "xxstepanxx" Осиновского.

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Первая акция пройдёт уже в понедельник, 13 сентября. В этот же день присоединится к баталиям за столами сам эксперт PokerMatch и покажет своё мастерство в прямом эфире. Чтобы стать призёром акции, нужно играть Виндфоллы по Холдему с бай-ином 500 или 1 000 гривен, зарабатывая очки в лидерборд. Лучшие игроки разделят 50 000 гривен, а победителя ждет солидная прибавка к банкроллу в размере 10 000 гривен.

Дополнительные подробности акции [50k] Stepan Windfall Race ищите на сайте PokerMatch.