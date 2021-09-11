PokerMatch влаштовує нові перегони: любителів Віндфолл-турнірів чекає 50 000 гривень

Дні стріму експерта PokerMatch Степана Осиновського стануть ще цікавішими. Кожного разу в румі додатково розіграють пристойну суму призових в акції Stepan Windfall Race.

Нова акція від PokerMatch з призовим фондом 50 000 гривень допоможе збільшити банкрол. Потрібно просто грати улюбленi швидкi турніри, заробляти очки в лідерборд і отримувати додаткові призові. Щедрі подарунки PokerMatch роздасть у дні стріму експерта руму з Віндфолл-турнірів Степана "xxstepanxx" Осиновського

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Перша акція пройде вже в понеділок, 13 вересня. Цього ж дня приєднається до баталій за столами сам експерт PokerMatch і покаже свою майстерність в прямому ефірі. Щоб стати призером акції, потрібно грати Віндфолли з Холдему з бай-іном 500 або 1 000 гривень, заробляючи очки в лідерборд. Кращі гравці розділять 50 000 гривень, а переможця чекає серйозна надбавка – 10 000 гривень.

Додаткові подробиці акції [50k] Stepan Windfall Race шукайте на сайті PokerMatch.