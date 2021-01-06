В первый уикенд игроки разыграют более 2 000 000 гривен в турнирах Lockdown Series.

Во время локдауна у украинских покеристов не будет времени скучать. 8 января в крупнейшем украинском руме PokerMatch стартует серия Lockdown Series с призовым фондом 12 000 000 гривен!

Любители турнирных баталий смогут проявить себя в четырех ежедневных турнирах по Холдему, Китайскому покеру и различным видам Омахи и, конечно же, заработать чемпионские трофеи. Ну а главное сражение пройдет в ежедневных нокаут-турнирах с гарантиями до 400 000 гривен.

Все ивенты пройдут в формате мульти-энтри с ребаями и аддонами, а тот, кто зарегистрируется до начала турнира, получит на 10% больше фишек. Просто праздник какой-то!

Как и всегда, PokerMatch не ограничил экшен одними лишь турнирами. Самые счастливые игроки смогут отобраться в титульные ивенты с помощью сателлитов, а обладатели нокаутирующего удара — побороться в специальной Lockdown Series Турниромании с призовым фондом 250 000 гривен.

Но и это еще не все! Впервые в истории рума игроки имеют отличные шансы вернуть себе бай-ин в любом ивенте. Нет, это не праздничная шутка! Просто вытащите свою "Счастливую карту" после окончания турнира и получите 1% или 100% вклада (без учета ребаев и аддонов).

Смотрите расписание турниров и подробные правила акций на официальном сайте PokerMatch и сделайте свой локдаун ярким!

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