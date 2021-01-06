У перший вікенд гравці розіграють понад 2 000 000 гривень у турнірах Lockdown Series.

Під час локдауну в українських покеристів не буде часу нудьгувати. 8 січня в найбільшому українському румі PokerMatch стартує серія Lockdown Series із призовим фондом 12 000 000 гривень!

Любителі турнірних баталій зможуть проявити себе в чотирьох щоденних турнірах із Холдему, Китайського покеру й різних видів Омахи та, звичайно ж, заробити чемпіонські трофеї. Ну а головний бій відбудеться в щоденних нокаут-турнірах із гарантіями до 400 000 гривень.

Всі івенти пройдуть у форматі мульти-ентрі з ребаями й аддонами, а той, хто зареєструється до початку турніру, отримає на 10% більше фішок. Просто свято якесь!

Як і завжди, PokerMatch не обмежив екшен одними лише турнірами. Найщасливіші гравці зможуть відібратися в титульні івенти за допомогою сателітів, а володарі нокаутуючого удару — поборотися в спеціальній Lockdown Series Турніроманії з призовим фондом 250 000 гривень.

Але і це ще не все! Вперше в історії руму гравці мають чудові шанси повернути собі бай-ін у будь-якому івенті. Ні, це не святковий жарт! Просто витягніть свою "Щасливу карту" після закінчення турніру й отримайте 1% або 100% внеску (без урахування ребаїв і аддонів).

Дивіться розклад турнірів і детальні правила акцій на офіційному сайті PokerMatch і зробіть свій локдаун яскравим!

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